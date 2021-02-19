США за «подрыв демократии» ввели санкции против 43 граждан Белоруссии

Госдепартамент США лишил права въезда в страну 43 граждан Белоруссии, которые ответственны в подрыве демократии. Как сообщили в ведомстве, среди попавших под санкции руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, а также судьи, прокуроры и работники вузов.

«Соединенные Штаты по-прежнему встревожены продолжающимся жестоким подавлением режимом Лукашенко мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов. Особую озабоченность вызывают обыски 16 февраля в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и у независимых профсоюзов, а также вынесение приговора журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой», — говорится в заявлении Госдепа.

В Вашингтоне напоминают, что ранее уже дважды вводили визовые ограничения против граждан Белоруссии и России по аналогичным основаниям». Это касается 66 человек, среди которых высокопоставленные чиновники режима Лукашенко, а также причастные к воспрепятствованию работе независимых СМИ.