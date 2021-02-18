Bloomberg: новые санкции ЕС из-за Навального могут не коснуться представителей крупного бизнеса

Антироссийские санкции, которые может ввести Евросоюз из-за приговора Алексею Навальному, могут не коснуться бизнесменов, несмотря на то, что он сам призывал направить их на миллиардеров и глав госбанков. По данным Bloomberg, под них, вероятно, снова попадут чиновники и отдельные организации, которые имеют отношение к этому делу.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что решение могут принять уже 22 февраля. По их словам, некоторые страны альянса «опасаются сжигать все мосты с Москвой». В частности, государства Восточной Европы опасаются ответных действий Владимира Путина, а Брюссель — того, что Китай увеличит свое влияние на Россию после ввода санкций. Новые меры требуют того, чтобы их единогласно поддержали все члены блока.

По данным Bloomberg, Эстония, Латвия, Швеция и Литва требуют незамедлительно принять меры в отношении России, в то же время, представители Германии и Италии считают, что санкции не должны мешать взаимодействию с Россией.

Ранее ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального, который получил два года и восемь месяцев колонии по делу «Ив Роше», по которому раньше у него был условный срок. Большинство представителей стран ЕС также осудили происходящее с российским оппозиционным политиком. Если решение о санкциях будет принято, на следующей неделе блок начнет составлять списки лиц и организаций, на которых будут направлены ограничения.

Ранее Алексей Навальный опубликовал список людей, против которых, по его мнению, должны быть направлены санкции. Это Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин, его заместитель Денис Бортников, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и телеведущий Владимир Соловьев.