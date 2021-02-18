Навальный стал самым упоминаемым российским политиком в соцсетях

Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные «Медиалогии», оппозиционный политик вышел на первое место по этому показателю за месяц после своего возвращения в Россию из берлинской клиники и задержания в аэропорту. С 17 января по 16 февраля его упомянули в социальных сетях около 10,8 млн раз, что на 1,3 млн чаще, чем президента.
Также Навальный стал вторым по упоминаниям в СМИ — здесь Путин находится на первом месте, разница составляет 65 тысяч раз.
Что касается других политиков, третье место в обоих рейтингах занял премьер-министр Михаил Мишустин, которого что в прессе, что в соцсетях упоминали в несколько раз реже, чем оппозиционера. 447 раз за месяц Навального процитировали в эфире федеральных каналов, что втрое реже, чем Владимира Путина. О политике говорили, освещая протестные акции. Ранее в «Левада-центре»* заявляли, что именно освещение акций на федеральном ТВ, независимо от направленности сюжетов, привело к тому, что о них узнало большое количество россиян.
* «Левада-центр» — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.