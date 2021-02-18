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Более 160 политиков и правозащитников просят ЕС потребовать освобождения Навального и ввести новые санкции

18.02.2021

167 политиков, правозащитников и активистов обратились к ЕС с просьбой потребовать освобождения Алексея Навального, а также остановить проект «Северный поток-2». Они также призывают ввести против преследователей оппозиционного политика санкции. Письмо, адресованное главе Европейской комиссии Урсуле дер Ляйен, опубликовал в Twitter финансист Уильям Браудер.

Из россиян письмо подписали, в частности, Владимир Кара-Мурза, представитель «Парнаса» Андрей Зубов, Михаил Ходорковский, политолог Лилия Шевцова, Гарри Каспаров. 

Алексея Навального отправили в колонию на два года и восемь месяцев по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО. В 2017 году он, будучи признанным виновным в мошенничестве, получил по этому делу условный срок. Но 2 февраля этого года суд заменил его на реальный, мотивируя это тем, что во время лечения в германской клинике политик не отмечался во ФСИН. В больнице Навальный оказался после отравления «Новичком» в Томске. 

ЕСПЧ призвал немедленно освободить Навального, но в Кремле назвали это попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Сегодня вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой заявил, что не исключает скорого инициирования чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, который позволит вывести Россию из организации в связи с отказом исполнять решение ЕСПЧ.

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