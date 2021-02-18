Лукашенко предложил России вернуться к плановой экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию не «париться» по поводу западных санкций и вспомнить о плановой экономике. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает БЕЛТА.

«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей», — сказал Лукашенко.

По его словам, если это произойдет, то к процессу «подтянутся» Украина, Казахстан «и другие республики, которые недалеки от нас». Лукашенко считает, что страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее: «Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два».

Сегодня стало официально известно, что встреча Лукашенко с Владимиром Путиным состоится 20 февраля.