Владимира Соловьева объявили «нежелательным» в Латвии

Российского ведущего Владимира Соловьева в Латвии внесли в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал он в Twitter.

Соловьев ранее в своей телепрограмме, говоря об Алексее Навальном, заявил: «Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны». После этого на портале Change.org появилась петиция с призывом к СК завести уголовное дело на Соловьева по статье об оправдании нацизма. Депутат Госдумы Валерий Рашкин в свою очередь обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание телеведущего.