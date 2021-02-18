Анастасии Васильевой разрешили отбывать домашний арест с детьми

Главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой следствие изменило адрес домашнего ареста — теперь она будет находиться вместе с детьми. Об этом сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Джулай. По его словам об изменении адреса Васильевой по телефону сказал следователь.

17 февраля она нарушила домашний арест, назначенный ей по «санитарном делу» из-за приступа аллергии у дочери. 25 февраля в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба защиты Васильевой на меру пресечения. Адвокат добивается отмены домашнего ареста.

Сегодня по месту проживания, а не регистрации суд разрешил отбывать арест Олегу Навальному. Саму меру пресечения оставили без изменения.

Анастасию Васильеву, Олега Навального и ряд других оппозиционеров обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.