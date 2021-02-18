Дмитрий Травин об Андрее Мягкове

Я очень любил его героев, но в какой-то момент понял, что особое удовольствие получаю, пытаясь понять, как удается ему в новом фильме предстать совершенно иным человеком. Пьяный Лукашин из «Иронии судьбы», и пьяный Карандышев из «Жестокого романса» сыграны совершенно по-разному. Одного любят, другого ненавидят, и Мягков показывает, почему так. Именно показывает. Нет никаких объяснений на словах, но после игры Мягкова они и не нужны.

А в «Летаргии» легкий Женя Лукашин вдруг превращается в человека с чрезвычайно сложной реакций на мир. Лицо то же самое. Мимика, жесты почти такие же. Однако комедия обращается в трагедию. Как, собственно, и должно происходить в жизни по мере нашего взросления.

И еще интереснее в «Послесловии». Там человека с легким отношением к миру играет Ростислав Плятт, а Мягков ему мягко оппонирует. Не спорит, не произносит большого числа слов. Но проживает на экране жизнь совсем другого героя.

Как ему все это удавалось, я до сих пор понять не могу! Наверное, для того и существует слово «талант», чтобы не объяснять необъяснимое.

Впрочем, про талант перевоплощения пишут применительно к каждому сильному артисту. А у Мягкова была еще одна особенность. В каждом его герое я видел себя. Не только в Алеше Карамазове и Алексее Турбине. Даже в Карандышеве. Даже в молодом Ленине, которого Мягков сыграл в «Надежде». Мы ведь все очень сложные люди, и что только в нас не запрятано! Всякий, кто меня знает, скажет, как я далек от образа, созданного Мягковым в «Иронии судьбы», но сам я при каждом просмотре чувствовал общее с Женей Лукашиным. Именно потому чувствовал, что его сыграл Мягков. При прочтении сценария мне и в голову не пришло бы подумать такое.

Ушел Смоктуновский. Ушел Янковский. Теперь Мягков. Конечно, есть сильные артисты и помоложе, но все же что-то, по-видимому, ушло навсегда.

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