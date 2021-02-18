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На телеведущего Соловьева просят возбудить дело об оправдании нацизма

18.02.2021

В сети появилась петиция с призывом завести уголовное дело на телеведущего Владимира Соловьева по статье об оправдании нацизма. Несколько дней назад в своей программе он назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком». 

Петиция на портале Change.org адресована главе СКР Александру Бастрыкину, на 13:25 МСК 18 февраля под ней подписались около 200 человек. Высказывание о Гитлере прозвучало в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Говоря об оппозиционере Алексее Навальном, ведущий заявил: «Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны». 

Авторы петиции пишут, что такое словосочетание содержит ярко выраженную позитивную оценку, в том числе восхищение и убежденность в моральности поведения субъекта. Ранее депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Соловьева.

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