На телеведущего Соловьева просят возбудить дело об оправдании нацизма

Петиция на портале Change.org адресована главе СКР Александру Бастрыкину, на 13:25 МСК 18 февраля под ней подписались около 200 человек. Высказывание о Гитлере прозвучало в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Говоря об оппозиционере Алексее Навальном, ведущий заявил: «Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны».
Авторы петиции пишут, что такое словосочетание содержит ярко выраженную позитивную оценку, в том числе восхищение и убежденность в моральности поведения субъекта. Ранее депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Соловьева.