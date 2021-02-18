Мосгорсуд изменил Олегу Навальному адрес отбывания домашнего ареста

Московский городской суд изменил адрес, по которому Олег Навальный должен находиться под домашним арестом. В остальном мера пресечения оставлена без изменения, сообщили в суде. Ранее Навальный должен был оставаться в квартире по месту регистрации, где фактически проживает его бывшая теща.

«В ближайшее время Олег отправится на ул. Люблинская по месту своего проживания», — сообщил его адвокат.

Олег Навальный, брат политика Алексея Навального, как и ряд других оппозиционеров, проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному из-за акции протеста 23 января.