Больше половины молодежи в России положительно относятся к протестам

Так, почти треть (28,5%) респондентов в возрасте 14-30 лет заявили, что принимали участие в митингах и пикетах по вопросам событий в стране или в своем населенном пункте. Отмечается, что исследование проводилось не только на Урале, но и во всех федеральных округах России. Больше половины участников опроса заявили, что принимают участие в «конструктивных формах активности»: волонтерстве, форумах, конференциях и конкурсах, при этом опыта участия в местном самоуправлении путем референдумов или публичных слушаний у молодежи мало.
Авторы исследования в своем заключении заявили, что «к сожалению» подавляющее большинство респондентов считают, что у людей есть право идти на несанкционированные акции. По словам ученых, такая позиция «противоречит российскому законодательству и требует проведения разъяснительной работы среди молодежи». Отметим, по Конституции граждане России «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».