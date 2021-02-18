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Больше половины молодежи в России положительно относятся к протестам

18.02.2021

51% молодых людей в России положительно относятся к протестным акциям, 82% считают, что граждане имеют право выходить на митинги. Это показало исследование ученых Уральского института управления РАНХиГС. 

Так, почти треть (28,5%) респондентов в возрасте 14-30 лет заявили, что принимали участие в митингах и пикетах по вопросам событий в стране или в своем населенном пункте. Отмечается, что исследование проводилось не только на Урале, но и во всех федеральных округах России. Больше половины участников опроса заявили, что принимают участие в «конструктивных формах активности»: волонтерстве, форумах, конференциях и конкурсах, при этом опыта участия в местном самоуправлении путем референдумов или публичных слушаний у молодежи мало. 

Авторы исследования в своем заключении заявили, что «к сожалению» подавляющее большинство респондентов считают, что у людей есть право идти на несанкционированные акции. По словам ученых, такая позиция «противоречит российскому законодательству и требует проведения разъяснительной работы среди молодежи». Отметим, по Конституции граждане России «имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

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