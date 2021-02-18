Главный редактор «Медиазоны» вышел на свободу после ареста

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освободился из спецприемника в Сахарово после 15 суток административного ареста.

Тверской суд Москвы 3 февраля арестовал Смирнова на 25 суток, а Мосгорсуд сократил срок до 15 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стал ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с музыкантом Дмитрием Спириным, в которой была указана дата акции в поддержку Алексея Навального.

Журналист уже обратился в Европейский суд по правам человека. В жалобе отмечается, что российские власти нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет и о «бесчеловечных условиях» содержания в ЦВСИГ Сахарово.