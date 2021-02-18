В Минске журналисток приговорили к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста

Фрунзенский районный суд Минска приговорил двух журналисток польского телеканала «Белсат» к тюремным срокам за трансляцию с акции протеста в Белоруссии. Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы каждая по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок.

Как пишет TUT.BY, процесс шел три дня. Девушек задержали 15 ноября 2020 года — в этот день они вели трансляцию из квартиры дома на «Площади перемен», где появился стихийный мемориал после гибели участника протестов Романа Бондаренко. Журналистки показывали, как там собираются люди и проходят задержания. После разгона акции силовики пришли к ним. Более трех месяцев Чульцова и Бахвалова провели в СИЗО, правозащитные организации признали их политзаключенными.

Гособвинитель заявлял, что журналистки грубо нарушили общественный порядок, что привело к нарушению работы транспорта, а также собирали активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов». Защита отмечала, что в день стрима в Минске отключали мобильный интернет, а следовательно протестующие не могли с места наблюдать за трансляцией. Лингвисты не нашли в словах девушек призывов к противоправным действиям.

По решению суда у журналисток конфискуют технику и жилеты «Пресса», а также уничтожат вещдоки — ежедневники, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета.