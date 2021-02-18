Журналисты вскрыли систему подставных понятых в Москве

Более 140 «штатных» понятых, которые свидетельствовали в московских судах по «наркотическим» статьям, обнаружили журналисты. Это знакомые полицейских или люди, зависящие от них, пишут в совместном расследовании «Важные истории» и «Медуза».

Всего расследователям удалось найти 142 человека, которых московские полицейские привлекали в качестве независимых понятых. В реальности они уже несколько раз были понятыми и закупщиками, могли быть судимы по «наркотическим» статьям, находиться под следствием или страдать от наркотической зависимости.

Больше всего «штатных» понятых — 18 человек — оказались связаны с УВД по Западному административному округу Москвы, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова. На втором месте — УВД по Восточному административному округу: там 13 понятых по несколько раз принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях одних и тех же сотрудников или были осуждены. Расследователи сравнивают их с актерской труппой, которая по очереди работала на следственных мероприятиях вместе с сотрудниками полиции.

«Штатных» понятых в наркотических делах привлекают не только московские оперативники, отмечают журналисты. «Это можно назвать общероссийской практикой. Например, в Самаре шестеро сотрудников полиции в течение двух лет массово фальсифицировали уголовные дела. В этом им помогали по меньшей мере 15 понятых, большинство из них — осужденные по тем же «наркотическим» статьям. Чтобы не получить еще один срок, они по просьбе сотрудников полиции подписывали любые протоколы», — говорится в расследовании.

С понятыми, которые готовы подтвердить все что угодно, сотрудникам полиции очень просто фальсифицировать уголовные дела, связанные с наркотиками. Не в последнюю очередь благодаря таким свидетелям «наркотические» статьи и становятся «народными»: по данным судебного департамента при Верховном суде России, за последние пять лет по ним были осуждены почти полмиллиона человек, заключают исследователи.