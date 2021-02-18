В Испании возобновили дело против Михаила Фридмана

Следствие в Испании по требованию прокуратуры отменило собственное решение о закрытии уголовное дела российского миллиардера Михаила Фридмана. Расследование, связанное с предполагаемой причастностью бизнесмена к разорению корпорации Zed WorldWide, действовавшей в сфере мобильных приложений и компьютерных игр, возобновлено, пишет DW.

Дело воскресили в связи с обнаружением ряда документов, в том числе электронных писем, которые свидетельствуют о причастности Фридмана к банкротству Zed. Одновременно к следствию привлечены лица из его окружения — Антон Кудряшов и Алексей Азаренков. Дело против Фридмана в Испании было возбуждено в 2019 году.

По версии прокуратуры, он в 2016 году хотел купить Zed Worldwide значительно дешевле рыночной стоимости. Для этого бизнесмен оказывал на компанию экономическое давление, а также использовал «насилие, запугивание или обман». Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, «лично контролировал действия, которые привели к банкротству корпорации в 2016 году». Затем предприятие было приобретено россиянами за €20 млн при его реальной стоимости €1,2 млрд.

Международная аудиторская компания PwC, как утверждает прокуратура, еще в 2015 году обнаружила нарушения в совместной фирме Tema, основанной Zed WorldWide и компанией Фридмана «Вымпелком». Россияне выводили капиталы из этой фирмы, а затем неожиданно разорвали все деловые связи с Zed WorldWide. Та лишилась половины доходов, не могла обслуживать кредиты и в итоге разорилась.