Светлана Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии журнала Time

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская попала в число лидеров будущего по версии журнала Time. Ее кандидатуру внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо. Тихановская стала единственной представительницей стран бывшего СССР в списке Time 100 Next.

«Светлана Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире. Твердая цель Тихановской как голоса белорусской оппозиции, состоит в том, чтобы обеспечить проведение в ее стране свободных, справедливых и поддающихся проверке выборов, освобождение всех политических заключенных и возвращение изгнанников, — пишет в Time Гуайдо. — Десятки тысяч человек протестовали против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Беларуси люди пошли по одностороннему пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой».