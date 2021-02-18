Facebook заблокировал новостные страницы в Австралии

Соцсеть Facebook заблокировала доступ к новостям для своих пользователей в Австралии. С четверга на территории страны нельзя просматривать сообщения СМИ, а также делиться ими. Кроме того, пользователи за пределами Австралии потеряли доступ к материалам австралийских СМИ, пишет Би-би-си. Как передает DW, под ограничения подпал и ряд страниц австралийских госучреждений. В частности, несколько медицинских инстанций, публиковавших данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, одна метеорологическая служба в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется большая угроза лесных пожаров.

Власти Австралии ранее решили заставить интернет-гигантов, таких как Facebook и Google, платить за новостные материалы, которые доступны на этих платформах. Google в ответ пригрозил заблокировать доступ к своему поисковику на территории страны, если закон будет принят. Позже компания поменяла тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских средств массовой информации.

В Facebook же заявляют, что австралийские власти «совершенно не понимают, как строятся взаимоотношения между нашими платформами и издателями». Но в среду закон уже приняла нижняя палата парламента.