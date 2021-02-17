Минюст назвал невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального неисполнимо, противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства, — заявил Чуйченко, передает «Интерфакс». — Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

Кроме того, «требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». «Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — сказал Чуйченко.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, указав российскому правительству на необходимость незамедлительно освободить Навального.