«Шутки низкого регистра»: общественная коллегия по жалобам на СМИ раскритиковала «Международную пилораму» Кеосаяна

Коллегия по жалобам на прессу нашла в шоу «Международная пилорама» на НТВ «язык вражды», «унижение послов западных государств» и «шутки низкого регистра», а также пришла к выводу, что программа нарушает журналистскую этику и сама по себе наносит ущерб репутации РФ. О этом говорится в решении по жалобе на это шоу, которую в декабре 2020 года подали студенты журфака МГУ.

Заявители в жалобе говорили, что посмотрели несколько выпусков «в исследовательских целях», и некоторые шутки показались им возмутительными. Студенты просили коллегию разъяснить, соответствует ли это шоу нормам журналистской этики. Речь идет о выпуске, который был опубликован в 2020 году, и заявители попросили проанализировать высказывания, как было заявлено, «более мягкие на фоне других сюжетов».

Так, в части о встрече Владимира Путина с послами иностранных государств говорилось, что представитель Шри-Ланки выглядел, как и его страна, «маленьким и потерянным», а представителя одной из стран Южной Африки назвали похожим на «отъевшуюся жертву апартеида». Авторы жалобы навали это оскорбительным и напомнили об ответственности по ст. 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Некоторые из них отметили, что их родственники воспринимают выпады Кеосаяна в «Международной пилораме» всерьез.

В решении коллегии говорится, что «якобы сатирический характер проекта» не может оправдывать подходы, недопустимые с этической точки зрения. При всем этом эксперты не смогли найти в шоу «признаков сатиры», и определили жанр передачи как «стеб» с поддержкой «идеологического превосходства по отношению к другим». Россияне, говорится в заключении, противопоставлены другим народам по принципу «мы/они», а само шоу является "составляющей повседневной государственной пропаганды", так как большинство шуток там ложится на официальную линию.

В НТВ заявили, что не считают заключение обоснованным и предлагают студентам-заявителям обращаться в суд, если они считают, что их права нарушены. В коллегии отметили, что не ждали «ничего особенного» от телекомпании.

Примечательно, что в состав коллегии входит супруга Тиграна Кеосаяна и сценарист «Международной пилорамы», глава RT Маргарита Симоньян. Она не участвовала в обсуждении. Решение коллегии ответчик может проигнорировать, оно носит рекомендательный характер.