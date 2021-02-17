Владельцев криптовалюты обложат налогами

В документе говорится, что россияне и иностранцы с видом на жительство, а также компании должны будут сообщать в ФНС об обороте средств на счету, если за год сумма в пересчете с крипты на рубли превысит предел в 600 тыс. Как будет юридически определяться рыночная стоимость цифровых денег, решит Налоговая служба.
Помимо отчетности об обороте криптовалюты и остатках на счету, нужно будет сообщать и о праве владения ей. Информацию необходимо будет предоставлять в ФНС не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Планируется, что первым отчетным периодом будет текущий год, соответственно, отчетность нужно будет сдать весной 2022-го.
За непредоставление сведений о праве распоряжаться цифровой валютой будут штрафовать на 50 тыс. руб., а за отсутствие отчета об операциях — на 10% от наибольшей суммы (поступления либо списания). В случае неуплаты налога штраф составит уже 40% от суммы сбора. ФНС намерена требовать у банков выписки по операциям и справки о переводах криптовалюты (это коснется физических лиц и не затронет ИП).
Отметим, что пока в Гражданском кодексе нет такого понятия как «цифровая валюта», и, как говорили депутаты в ходе рассмотрения, его использование в налоговых нормах создаст неопределенность. Предлагалось для начала уточнить список объектов, которые можно было бы отнести к этому понятию и их соотношение с другими категориями, такими как «деньги» или «цифровые права».