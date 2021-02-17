Экс-глава Хабаровского края Ишаев получил условный срок по делу о растрате

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии условно экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева за растрату 7,5 млн рублей компании «Роснефть». С него также взыскали штраф 800 тыс. руб. Экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов осужден на три года колонии условно со штрафом 400 тыс. руб. Суд также частично удовлетворил иск компании, взыскав с осужденных в пользу «Роснефти» более 7,5 млн руб.

По версии следствия, которую подтвердил суд, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю, «с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене».

Ишаева задержали 28 марта и отправили под домашний арест. Он не признал свою вину, но адвокат заявил, что его подзащитный возместил ущерб в 5,7 млн руб.

Виктор Ишаев стал губернатором в результате первых выборов главы Хабаровского края в 1996. В 2009 году он подал в отставку. После был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока.