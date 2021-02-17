Глава «Альянса врачей» нарушила условия домашнего ареста из-за проблем со здоровьем дочери

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева нарушила домашний арест, назначенный ей по «санитарном делу» из-за приступа аллергии у дочери. По словам ее адвоката и сторонников, у ребенка развивается сыпь и отек Квинке — это тяжелая аллергическая реакция, опасная дли жизни.



Защитник Васильевой Дмитрий Джулай отметил, что сообщил о причинах нарушения следователю, но тот сказал, что доложит руководству и бросил трубку.

«Ходатайство о смене адреса домареста было подано мною 4 февраля (повторное, первое еще раньше). 2 недели руководство Спесивцева не может его рассмотреть (по закону срок рассмотрения ходатайства 3 суток). Сейчас еще 2 недели будут рассматривать эту ситуацию», — написал Джулай. Таким образом, пока не принято решение о том, чтобы разрешить главе профсоюза «Альянса врачей» проводить арест дома с детьми.



Васильева получила арест по так называемому «санитарному делу». Ее и еще девять человек обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. Поводом для дела в отношении Васильевой стало видео с анонсом акции в соцсетях.

