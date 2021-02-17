Алексей Навальный: Тюрьма, как известно, в голове

Привет, это Навальный.



Хочу сказать, что у меня все хорошо, ведь у меня есть самое важное, в чем нуждается человек в моей ситуации, - ваша поддержка. Поверьте, я ее чувствую.



К сожалению, я не могу комментировать новости и события - я их просто не знаю, поэтому решил, что буду писать сюда какие-то факты о своей жизни.



Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии.



Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды. Я не готовлю еду - мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла.



Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью.



Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру.



Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь.



Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп - и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире.



Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником.



Пожалуй, заточу ложку о стену)

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