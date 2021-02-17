Омбудсмен Москвы: МВД не подтверждает данные об избиениях участников протестов

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила в полицию 15 запросов по поводу избиений участников акций в поддержку Алексея Навального, но ни одно из сообщений не подтвердилось, заявила она на заседании Мосгордумы. Речь идет и о «причинении телесных повреждений оператору YouTube-канала на акции». Возможно, имеется в виду избиение силовиками журналиста издания Real Viewer Федора Худокормова, кадры которого попали в сеть.

ОМОНовец просто ударил журналиста – и ушел! Просто ушел!...



Пострадавший – Федор Худокормов



Видео: телеграм-канал @novaya_gazeta pic.twitter.com/CI0443uzld — Важные истории (@istories_media) February 2, 2021

«По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия ... по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились», — сообщила Потяева.

По ее словам, полиция проводит свыше сотни проверок по заявлениям участников протестов о том, что силовики якобы нанесли им телесные повреждения. Она отметила, что сама не имеет права требовать от полиции или Росгвардии каких-либо действий, «поэтому в случае поступления к Уполномоченному информации о возможном нарушении прав участников акций вопрос о проверке достоверности поступивших сведений и принятия мер ставился перед компетентными представителями правоохранительных органов, в рамках налаженного служебного взаимодействия».

Характеризуя действия силовиков на акциях протеста, Потяева заявила, что «при наличии возможности вмешательства органы внутренних дел и Росгвардия не торопились использовать свои полномочия, лишь предупреждая собравшихся о нарушении закона». Отдельно она подчеркнула, что зафиксированы свыше 15 случаев, когда сами силовики получали травмы во время работы на митингах.