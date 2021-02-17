Полиция проверяет компании, руководителей которых задерживали на протестах

Управление по экономической безопасности ГУ МВД по Москве инициировало проверки коммерческих и некоммерческих организаций, чьи руководители оказались среди задержанных после массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает «Апология протеста», проверки проводятся в рамках закона о полиции и об оперативно-разыскной деятельности. Силовики запрашивают большой массив документов о текущей деятельности, ссылаясь на налоговую службу как инициатора проверок. Например, запрашиваются учредительные документы, книги доходов и расходов, сведения об имуществе и штатные расписания сотрудников за 2017-2020 годы. Пока известно о четырех подобных случаях.