Мошенники начали зарабатывать на росте популярности Clubhouse

Как пишет «КоммерсантЪ», в сервисах бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» неизвестные предлагают купить приглашения в закрытую соцсеть. Их стоимость — 20-100 тыс. руб. На порталах подтверждают резкий рост поисковых запросов, связанных с Clubhouse, в итоге «Авто» с сегодняшнего дня запрещает продажу доступов, чтобы защитить своих пользователей. Специалисты по кибербезопасности, опрошенные изданием, говорят, что ситуация похожа на мошенническую активность. В закрытую социальную сеть не попасть без специального приглашения. Не исключено, говорят специалисты, что пользователь заплатит и не получит ничего.
Кроме того, в магазинах софта для гаджетов на базе Android стали появляться подделки под приложение, хотя разработчики пока выпустили только модель для iOS. Они могут быть вредоносным ПО и собирать данные о пользователях или даже аудиозаписи для создания речевых профилей. Эксперты настоятельно советуют обратить внимание на то, что оригинальное приложение не запрашивает доступ к камере телефона, местоположению или фотографиям. Ранее сообщалось, что в самом Clubhouse обнаружили уязвимость, которая позволяет присоединяться к разговорам анонимно.
Clubhouse — это социальная сеть с комнатами для обмена голосовыми сообщениями. Она запустилась в марте 2020 года, а резко набирать популярность стала после того, как в нее вступили основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и создатель Facebook Марк Цукерберг, а также другие знаменитости.
Накануне журналист Андрей Захаров пообщался с предполагаемой дочерью Владимира Путина Луизой Розовой. Она не стала ни подтверждать, ни опровергать своего родства с президентом.