Основателя «Пятерочки» заподозрили в вымогательстве

Против основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева возбудили уголовное дело о вымогательстве. Как пишет «КоммерсантЪ», заявление в СК подал бывший деловой партнер бизнесмена, глава компании Gremm Group Михаил Горяинов. Сам Рогачев сейчас находится за границей.

Горяинов утверждал в заявлении, что Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь идет о здании автотехцентра на Волгоградском проспекте и Усачевском рынке Москвы, которые сейчас находятся под контролем Gremm Group Михаила Горяинова. По некоторым данным, в качестве доказательства потерпевший представил переписку с бывшим партнером и записи разговоров.

Инвестировать в московские рынки Андрей Рогачев совместно с Gremm Group Михаила Горяинова начал в 2015 году. Объектами управляла специально созданная компания М1. После того как в конце 2015 года Рогачев обвинил Горяинова в том, что тот инвестировал в проект гораздо меньше оговоренной в акционерном соглашении суммы, пути коммерсантов разошлись. Gremm Group из пяти рынков достались два — Усачевский и объект на Волгоградском проспекте.

В конце 2018 года Рогачев обратился с иском к Горяинову в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить права на активы. В конце 2018 года ему удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Михаила Горяинова стоимостью £9 млн, но уже летом следующего года он был снят. По данным «Ъ», после этого Gremm Group и стала рассматривать выдвигаемые требования о передаче части активов как вымогательство.