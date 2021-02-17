Экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева признали виновным в растрате денег «Роснефти»

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих компании «Роснефть» Как сообщает ТАСС, виновным признан также другой фигурант дела - экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

По версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю, «с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене», сообщал ранее «Интерфакс».

Ишаева задержали 28 марта и отправили под домашний арест. Он не признал свою вину, но адвокат Ишаева заявил, что подзащитный возместил ущерб в 5,7 млн руб.

Виктор Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году он подал в отставку. После был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).