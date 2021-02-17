Алексей Захаров к сказанному Владимиром Соловьевым про Гитлера

Фашизмы разных изводов ставят во главу угла идею национального реванша, отмщения за обиду. Вот, например, что писали два советских генерала, посетивших Германию в 1926 году:

«Рейхсвер, вообще, и Генеральный Штаб, в частности, крайне отрицательно относятся к существующему демократически-парламентскому строю, руководимому социал-демократической партией. ... Целый ряд унижающих достоинство Германии фактов со стороны союзнической комиссии разжигают еще больше шовинистические настроения не только в Рейхсвере, но и в широких мелкобуржуазных слоях.

Неизбежность реванша очевидна. Во всем сквозит, что реванш есть мечта германского Генерального Штаба, встречающего поддержку в крайне правых фашистских группировках Германии. Необходимой предпосылкой для успешного ведения войны считается установление диктатуры и сведение парламентского строя на нет. Однако необходимо оговориться, что монархическая идея имеет сравнительно ограниченное число сторонников. Поэтому реакция возможна не в сторону монархии, а в направлении фашизма».

Фашизмы презирают право и восхищаются «силой» (специально беру это слово в кавычки - восхищение силой является особой эмоцией, переживаемой, когда человек созерцает власть). Они презирают «слабость», видимую как нарушение естественной субординации (отсюда - болезненная фиксация на сексуальных меньшинствах). Они конспирологичны и обожествляют традицию. Эти и другие черты фашизма хорошо описаны (например, писателем и философом Умбетро Эко).

Многие из этих черт, увы, присущи и нашей идеологии, построенной на реванше и сопротивлении современности. Поэтому меня не удивляет, что ведущий пропагандист российского ТВ открыто восхищается Гитлером (или, по крайней мере, высказывается о нем с одобрением).

Источник