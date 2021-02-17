Жителя Хабаровска осудили на 10 лет по делу о подготовке теракта на митинге

Жителя Хабаровска признали виновным в планировании теракта летом прошлого года во время акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. «1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С.Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года — в тюрьме, остальные — в колонии строго режима», — говорится в сообщении УФСБ по Хабаровскому краю, передает «Интерфакс».

«Медиазона» уточняет, что речь идет о Самараддине Разикове. О его задержании сообщали 17 июля 2020 года — через неделю после задержания и ареста Фургала и начала ежедневных акций в его поддержку. Его обвинили в том, что он собирался закидать протестующих коктейлями Молотова.

По версии ФСБ, он был членом сирийской группировки, которую связывали с терактом в петербургском метро в 2017 году, и занимался сбором средств для нее. На видео после задержания, которое публиковал telegram-канал WarGonzo, Разиков признавал вину и говорил, что добивался вывода российских войск из Сирии.