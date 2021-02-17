Координатор иркутского штаба Навального покинул Россию

Сергей Беспалов, координатор иркутского штаба Алексея Навального, получивший условный срок по уголовному делу, улетел в Стамбул.

«Друзья, не теряйте. Я тут ненадолго вышел из России, я в Стамбуле. Как говорится — все всё понимают, так что до конца апелляции я тут», — написал он в Facebook.

12 февраля Беспалова приговорили к условному сроку за причинение вреда средней тяжести после конфликта с активисткой НОД. Суд назначил ему два года восемь месяцев условно. На этот же срок ему запрещено изменять место жительства и посещать массовые мероприятия. Уголовное дело о причинении вреда средней тяжести было возбуждено по заявлению активистки Национально-освободительного движения Ирины Радзиевской, которая обвинила его в избиении.

«Получил решение суда первой инстанции, понял, что в таком формате приговора работать не смогу, посадят быстро, а за год на свободе я сделаю больше, чем за год в тюрьме. После апелляции приговор вступит в силу, там вообще не выедешь из Иркутска никуда», — объяснил активист свое решение об отъезде порталу «МБХ медиа». По его словам, он не собирается возвращаться к посту координатора штаба: «Пара сердечных приступов как бы намекают, что можно легко добороться до инфаркта, а это мне надо меньше всего».