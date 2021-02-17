В Минске начинают судить арестованного перед президентскими выборами Виктора Бабарико

17 февраля начинается суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года. Дело рассматривает Верховный суд страны, передает TUT.BY.

Как отмечает издание, на заседание пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа, объяснив это профилактикой коронавируса, дефицитом мест и допуском достаточного числа СМИ, чтобы заявить об обеспечении гласности.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Еще семь бывших и нынешних сотрудников банка обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. А Виктору Кобяку, основателю компании «Активлизинг», вменяют дачу взятки. По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. За 16 лет он получил более 30 млн руб. Также отмечается, что Бабарико купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. Были возбуждены уголовные дела о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В банке была введена временная администрация. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико 12 мая прошлого года заявил о своих президентских амбициях и начал кампанию, собрав нужное число подписей. К моменту регистрации кандидатов он был уже задержан. Результаты интернет-опросов тогда показывали, что Бабарико вызывает наибольшие симпатии избирателей.