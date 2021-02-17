В Испании тысячи протестующих вышли на улицы в поддержку оскорбившего монархию рэпера

Испанию охватили протесты из-за задержания каталонского рэпера Пабло Аселя, осужденного за оскорбление королевского дома. Вечером 16 февраля столкновения с полицией произошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах, передает DW. Около двух тысяч человек в центре столицы Каталонии строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры. Они скандировали: «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму».

Утром вторника испанская полиция взяла Аселя под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение в университете каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер, а вместе с ним более 50 студентов. Испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I, а также в его твитах с 2014 по 2016 годы. Сам музыкант считает, что в его случае нарушено право на свободу слова.

Власти в Мадриде уже заявили о намерении пересмотреть законодательство, чтобы в делах, подобных делу Аселя, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор музыканту уже не может быть пересмотрен.

14 февраля на выборах в региональный парламент Каталонии победили сторонники независимости, которые могут сформировать правительство региона на следующие четыре года. При том лидеры победивших партий Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон не баллотировались, так как первый отбывает срок за попытку провозгласить суверенитет Каталонии в 2017 году, а второй скрывается за границей.