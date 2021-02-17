Причиной возбуждения дела против «Новой газеты» стал удаленный текст

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова из-за текста, который был удален по требованию РКН в день его публикации — 23 января. Речь идет о статье Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили...».

Как сообщают в «Новой», в тексте рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории «Горизонт». Но прокуратура Московской области не смогла установить фактов «обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках» в санатории. При этом правоохранители не опрашивали журналистов и не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего, отмечает издание.

Теперь «Новой» грозит штраф до 500 тыс. руб., а Дмитрию Муратову — до 100 тыс.