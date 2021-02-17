Комендантский час в Нидерландах остается в силе, несмотря на решение суда

Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час, решение об отмене которого во вторник принял окружной суд города. С ходатайством обратились власти страны, для которых заключение окружного суда стало полной неожиданностью, передает Euronews.

Ранее иск в окружной суд направил фонд «Правда о вирусе», в котором утверждают, что коронавирус не представляет серьезной опасности. Суд решил отменить комендантский час, так как, по его мнению, правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт.

Практически сразу после оглашения решения окружного суда премьер-министр страны Марк Рютте призвал население придерживаться комендантского часа. «Это средство, а не цель, — заявил он. — Наша цель — взять распространение коронавируса под контроль, чтобы мы смогли получить обратно все наши свободы. Именно для этого мы ввели режим комендантского часа, и сегодня ничего не изменилось».

Слушания в апелляции по существу дела запланированы на пятницу.