Преследующая Владимира Кара-Мурзу машина закреплена за ФСБ

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве, а как выяснили СМИ, следовавшая за ним весь понедельник машина, закреплена за ФСБ.

Кара-Мурза рассказал The Insider, что заметил слежку в понедельник — сначала люди в штатском следовали за ним на автомобиле, а когда политик пересел на общественный транспорт, за ним стали следовать и в метро. Подозрительные люди также подсаживались за соседние столики в кафе. Машина с номером У563СА, следовавшая за Кара-Мурзой весь понедельник, не обнаруживается в доступных базах ГИБДД, и, по словам источников Bellingcat, в ГИБДД закреплена за ФСБ.

Слежка за Владимиром Кара-Мурзой началась вскоре после публикации расследования The Insider и Bellingcat, согласно которому сотрудники ФСБ причастны к отравлениям оппозиционера в 2015 и 2017 годах.