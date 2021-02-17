На Чукотке ослабили коронавирусные ограничения для вакцинированных от COVID-19

Власти Чукотки ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для вакцинированных или переболевших COVID-19 лиц. По распоряжению главы региона теперь в регионе допускается проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях, а также возобновление работы кружков, секций, клубов и досуговых мероприятий для людей пожилого возраста.

«Проведение мероприятий допускается исключительно для граждан, завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в постановлении губернатора.

В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции. Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

На Чукотке первый компонент вакцины получили более 2 тыс. человек, из них 991 человек завершил вакцинацию. С начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Умерли четыре человека.