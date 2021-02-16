Андрей Зубов: Невыносимая ложь

Процесс и осуждение Юрия Дмитриева соткано из чистой лжи против достойного человека.

Процесс и осуждение Алексея Навального соткано из чистой, рафинированной лжи против достойного и крайне мужественного человека. Сотни и тысячи осуждений, штрафов, арестов участников протестов 31 января - начала февраля все сотканы из вопиющей лжи, подлогов и насилия. В них всех нет ни грана правды, ни тени справедливости, ни даже слабого дуновения законности и правопорядка. Прокуроры, требующие осуждения, судьи, выносящие осуждающие приговоры, свидетели обвинения, лгущие в лицо и суду, и обвиняемым - все суть тяжкие преступники как против высшей Правды, так и против российского законодательства.

Такое ощущение, что мы присутствуем на балу отца лжи - сатаны. Сброшены все маски. Суд и обвинение больше не рядятся в одежды справедливости. Они лгут и знают, что лгут, и знают, что мы знаем, что они лгут.

Понятно, что ложь убивает не оболганных, а лгущих. Но я никого из них не хочу ни предупреждать, ни пугать. Те, кто лгут, знают, на что они идут, а если и не ведают до конца цену своей лжи, то скоро изведают вполне.

Но я солидарен с оболганными. Не только с осужденными этими лживыми лже-судами, но и со всеми нами - свидетелями совершаемого тяжкого преступления.

Друзья, не будем отчаиваться и опускать руки. То, что мы видим ныне в российских судах по делу Алексея Навального, по делу Юрия Дмитриева, по делу Юлии Галяминой и по сотням подобных дел и административных приговоров - это прямое беснование власти. Это не её сила. Силы никакой нет. Это её безумие. И это - предвестье её конца.

Уверен, что список этих судей, прокуроров, свидетелей обвинения уже ведется. Он нужен не для сведения счетов, а для того, чтобы в прекрасной России будущего, которую строят Алексей Навальный, Юрий Дмитриев, Юлия Галямина и все мужественные люди, выходящие на протест, эти люди не имели бы возможности разрушительно лгать. Ни один общественно значимый пост в судах ли, в легислатурах, в бюрократии - не должен быть доступен для них.

Они сейчас говорят своё слово, и само это их слово осуждает их на безмолвие в будущем. На безмолвие и на презрение. Психопат достоин жалости, впадающий в безумие лжи по собственной воле - достоин только осуждения.

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