Татьяна Становая об эрозии режима

Что такое эрозия режима?Это когда депутат от "Единой России" предлагает смягчить наказание за нарушение правил участия в митинге вопреки мнению фракции.Это когда Путин комментирует фильм Навального.Это когда региональный актив КПРФ рвется сотрудничать со штабами ФБК, а Зюганову приходится крутиться как ужу на сковородке, пытаясь оставаться "системным".Это когда из ниоткуда появляется системная "правая" (условно) оппозиция (да, Богомолов, проснувшийся Явлинский, а также "Новые люди"), и это не всегда Кремль.Это когда суд над политическим противником власти становится посмешищем для власти.Началось и будет очень много интересного. Перемены происходят за рамками возможностей Кремля контролировать их (из-за непризнания их существования). Перемены уже и внутри, и на периферии. Они навязывают власти свою повестку, меняют ход событий, влияют на риторику. И еще недавно всемогущий Путин "потерялся" в каком-то ином измерении пространства, которое скукоживается под натиском этой новой реальности. Режим поплыл... Конечно, у него все еще в распоряжении силовой ресурс, и политическая воля, и даже пока присутствующая безальтернативность, а также контроль над государственными механизмами. Но социально-политическая стихия, в которой режим функционирует, приходит в движение.