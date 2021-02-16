По факту «учебной акции протеста» в школе Нижневартовска начали проверку

15 февраля сотрудники полиции и Росгвардии провели в школе №42 Нижневартовска мероприятие с учениками. Позже в сети появилась видеозапись, на которой школьников поделили на группы, и одна изображает сотрудников ОМОН со щитами и дубинками, а другая — протестующих, которые закидывают оппонентов мячами. Один из взрослых в ходе сценки изображает нападение на сотрудников ОМОН, дети отрабатывают приемы «выпад из-за щита» и «смыкание рядов». В региональном УМВД заявили, что это было мероприятие, «посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», и перед школьниками выступили глава отдела ведомства по работе с личным составом и психолог.
«Кроме того, ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев», — говорилось в сообщении.
Также там отмечалось, что «детям предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие». В городском отделе полиции заявили, что это было профориентационное мероприятие, направленное на то, чтобы дети выбирали для поступления учебные заведения системы МВД. В ведомстве заявили, что произошедшее никак не связано с митингами.