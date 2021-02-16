Общественная палата Москвы поддержала установку «доминанты» на Лубянке

Как передает «Дождь», теперь Мосгордума будет решать, что именно установят на площади. В начале февраля несколько деятелей культуры предложили вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Под обращением к московским властям, в частности, подписались писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, а также журналисты RT.
Памятник Дзержинскому простоял на этом месте более 30 лет, с 1958 по 1991 год, затем его демонтировали. Отметим, там же, на Лубянской площади, установлен Соловецкий камень в память о жертвах сталинских репрессий.