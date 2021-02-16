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Общественная палата Москвы поддержала установку «доминанты» на Лубянке

16.02.2021

Общественная палата Москвы поддержала инициативу установить «доминанту» на Лубянской площади — ранее здесь предложили восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. На слушаниях за установку какого-либо объекта высказались главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

Как передает «Дождь», теперь Мосгордума будет решать, что именно установят на площади. В начале февраля несколько деятелей культуры предложили вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Под обращением к московским властям, в частности, подписались писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, а также журналисты RT.

Памятник Дзержинскому простоял на этом месте более 30 лет, с 1958 по 1991 год, затем его демонтировали. Отметим, там же, на Лубянской площади, установлен Соловецкий камень в память о жертвах сталинских репрессий.

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