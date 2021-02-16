Стоимость биткоина впервые превысила $50 тыс.

Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $50 тысяч.

В феврале компания Tesla сообщила, что вложила в биткоин $1,5 млрд, после этого курс криптовалюты начал резко расти. В компании отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты в соответствии с законодательством.

С начала года биткойн поднялся на 73%. Для сравнения, фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за это время прибавил 2,8%, Standard & Poor's 500 — 4,8%, Nasdaq Composite — 9,4%, отмечает «Интерфакс».