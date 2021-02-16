Производство масла и сахара резко сократилось после заморозки цен

После решения правительства перейти к ручному регулированию цен в магазинах производство подсолнечного масла и сахара — двух товаров, цены на которые были заморожены в опте и в рознице — резко сократилось. По итогам февраля выпуск рафинированного подсолнечного масла в стране обвалился на 20,2% в годовом выражении и 26,2% по сравнению с декабрем, пишет Finanz.ru. Нерафинированного масла и его фракций в феврале изготовлено было на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года.

Сахарные заводы поставили рекорд по спаду во всей пищевой промышленности. Выпуск свекловичного сахара рухнул на 62,7% в годовом выражении и 69,5% по сравнению с декабрем.

С декабря цены на сахар нельзя поднимать выше 36 руб. за кг в опте и 45 руб. — в рознице. Для подсолнечного масла максимальная цена установлена на отметках 95 и 110 руб. за литр.

Ранее с просьбой не распространять практику госрегулирования на другие продукты в правительство обратились Торгово-промышленная палата, а также 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков, поставщиков, потребителей и продовольственных ритейлеров. В письме министерствам бизнес объясняет, что решать социальные проблемы нужно повышением доходов населения, а не возвращением к советской рецептам, который в конечном итоге приведут к «разрушительным последствиям для продовольственного рынка России».