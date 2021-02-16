Россия достигла уровня «воюющей Сирии» по смертности трудоспособных мужчин

24% всех смертей в России приходится на долю людей трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

«24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей — это мужчины, каждая 5-я смерть в России — мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять», — сказал Рыбальченко.

Если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль составит более 5,5 млн человек. «Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье», — отметил Рыбальченко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны в 2020 году сократилось на 0,5 млн человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение фиксировали 15 лет назад.