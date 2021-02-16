Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский: В спецприемнике меня заразили COVID-19

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим заявляю, что я намерен подать иск в ЕСПЧ против Российской Федерации по поводу заражения меня вирусом covid-19 во время отбывания административного ареста по статье 20.2 КОАП часть 2.

Ответственными сотрудниками спецприемника #1 г.Новосибирска сознательно не были обеспечены необходимые меры в отношении арестованного из группы риска и в камеру ко мне подселялись другие арестанты.

Факт заражения вирусом установлен в соответствующие сроки и зафиксирован врачами. В настоящий момент я нахожусь в инфекционной больнице с двусторонним ковидным восполнений лёгких, болезнь протекает сложно.

2. Во время пребывания под арестом грубо были нарушены условия содержания, выражавшиеся в фактической пытке холодом, светом и звуком. (Подробности будут приведены документарно со свидетельсткими показаниями).

3. Руководство спецприемника также обманным путём исключило мое законное право на обжаловании приговора. Ходатайство адвоката в суде о моем участии было отклонено.

Право на справедливый суд было ущемлено.

4. Формальная проверка условий содержания Спецприемника #1 представителями официального сервильного НКО при УВД вместе с офицером полиции явилась фактически издевательством, и в дальнейшем подобные визиты должны, рассматриваться общественностью не иначе, как часть мимикрии системы.

5. Мне необходимо пройти все инстанции судебной системы в РФ, далее будет помогать опытный адвокат, практикующий с ЕСПЧ.

Благодарен всем за поддержку и прошу распространить это информацию в интересах общего дела.

Мой случай должен стать заметен и может помочь нам в сопротивлении режиму, в защите других политических арестантов и медиаактивистов, которым, безусловно, грозят в будущем преследования...

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