Дума утвердила штрафы за нарушение нормы об иноагентах

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы за нарушение законодательства об иностранных агентах, в том числе физических лицах, внесенных в этот список.

Так, за распространение информации о физлице-иноагенте или производимых им материалах в СМИ или интернете без специальной маркировки будут наказывать штрафами. Для физических лиц это 2-2,5 тыс. рублей, для должностных — 4-5 тыс. рублей, компании будут платить от 40 до 50 тыс. рублей. Допускается также конфискация «предмета правонарушения».

Такие же штрафы предусмотрены в отношении публикаций об НКО-иноагентах или общественных организаций, включенных в список. Исключение предусмотрено только для госреестров.

Самих НКО-иноагентов будут наказывать за производство, распространение или направление в госорганы, «образовательные или иные организации» своих материалов без специальной маркировки на более крупные суммы — 100-300 тыс. рублей для должностных лиц и 300-500 тыс. для юридических.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, как говорится в публикации на сайте нижней палаты парламента, заявил, что «цель этого закона — оградить вмешательства в наши внутренние дела».