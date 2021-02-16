Борис Макаренко: Возможен ли Дональд Трамп как кандидат в президенты в 2024 году?

1. Сам Трамп. Он избежал импичмента и, скорее всего, и официального запрета на выдвижение. 80% избирателей-республиканцев сохраняют доверие ему. За него проголосовало больше избирателей, чем за какого-либо политика от Республиканской партии. Республиканская партия остается коалицией «традиционных республиканцев» и «трампистов» - правых популистов, чтобы удержать ее, нужен лидер, которому правые будут доверять. Пока таковым остается Трамп (что будет дальше – порассуждаем ниже). На этом аргументы «за» кончаются.

Против? В истории США был лишь один случай, когда выдвижения от своей партии добился бывший президент, проигравший при попытке переизбрания – Гровер Кливленд в 1892 г. Еще один проигравший кандидат добился выдвижения спустя восемь лет и выиграл выборы – Ричард Никсон в 1968 г. Как правило же поражение на выборах ставит крест на президентских амбициях, хотя не обязательно на карьере (например, Говард Тафт, проигравший выборы 1912 г., стал впоследствии председателем Верховного Суда).

Но исторический прецедент – аргумент не решающий. Важнее то, что Трамп теряет поддержку среди независимых избирателей: если в 2016 г. среди таковых он опередил Х.Клинтон ( 46% : 42%), то Байдену в 2020г. проиграл разгромно (41% : 54%). В январе опросы приносят разные, но неприятные для Трампа показатели недоверия среди независимых (до 60%). Эти избиратели сочли победу Байдена легитимной (59%) и хотели, чтобы Трамп спокойно покинул Белый Дом (69%). Да и в самом республиканском лагере динамика поддержки негативная: Если в декабре лишь 22% республиканских избирателей не хотело, чтобы Трамп баллотировался вновь, и 26% ждали нового «главного голоса» в партии, то к февралю эти показатели выросли до 37% и 40% соответственно. 30% республиканцев приветствовали бы официальный запрет Трампу на новое выдвижение. Иными словами, он теряет роль объединяющей фигуры в Республиканской партии. А разговоры о третьей – «Патриотической» партии, которую, якобы, может создать Трамп, противоречат всей логики американской партийной и электоральной политики.

2. Если не Трамп, то…? Возможны варианты ответа на вопрос, как сохранить популярность трампизма без самого Трампа. Наименее вероятен (с точки зрения перспектив успешного выступления) «классический» правоцентрист: все они проиграли Трампу внутрипартийное соревнование в 2016г. и не показали способность завоевать популистского избирателя в более поздние годы. Так что предпочтительны шансы политика, который имел бы ауру «верного трамписта». Это может быть сенатор от Техаса Тед Круз: кроме того, что – «серебряный призер» праймериз-2016, он правый (был связан с Движением чаепития), а в Сенате последовательно отстаивал «линию Трампа», в т.ч. – в отпоре попыткам импичмента. О сенаторе от Миссури Джоше Хоули мы уже писали. Третий сенатор – «ярый трампист» - Рик Скотт от Флориды – менее вероятен: ему в 2024 г. будет уже 72 года (впрочем, не непреодолимое препятствие). И, наконец, одним из претендентов может стать Майкл Пенс – «классический» республиканец, но четыре года служивший вице-президентом у Трампа.

3. И что будет…? Либо у одного из названных «альтернатив» (или не замечаемого сегодня политика) получится заручиться доверием правых популистов и претендовать на роль объединителя республиканского электората, либо… если никто из них не будет убедителен, на авансцену попробует вернуться сам Дональд Трамп.

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