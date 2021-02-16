Суд отклонил иск Евгения Пригожина к журналистам

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко, изданию «Медуза» и журналисту издания «Довод» Илье Косыгину. Об этом сообщает «Правозащита Открытки». Пригожин требовал от ответчиков по 5 млн руб. компенсации морального вреда.

«Медуза» ранее писала, что поводом для иска стало опубликованное «Доводом» интервью Шевченко. В нем его слова о Пригожине («Он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.

«В указанных публикациях содержится утверждение о том, что истец вовлекал несовершеннолетних в проституцию и был осужден за указанные действия», — говорилось в иске Пригожина. «Спорные» публикации «Довода» и «Медузы» он потребовал удалить, а на их месте опубликовать опровержение.