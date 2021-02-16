Госдума одобрила ужесточение наказания за незаконную предвыборную агитацию

В первом случае авторы документа — депутаты от фракции «Единая Россия» — предлагают увеличить штрафы за незаконную агитацию с нынешних 1-1,5 тыс. руб. для граждан до 5-20 тыс. руб. Для чиновников предполагается поднять наказание с 2-5 тыс. до 30-50 тыс. руб., для юридических лиц — с 20-100 до 100-500 тыс. руб.
Максимальные штрафы за размещение агитматериалов в запрещенных законодательством местах или в помещениях и зданиях без разрешения поднимают до 20 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 500 тыс. для компаний. Также парламентарии предлагают увеличить наказание за незаконное изготовление предвыборных материалов.
Второй законопроект предполагает, что владелец ресурса в интернете должен в течение суток после получения уведомления удалить агитацию с портала. В случае отказа доступ к сайту ограничат. ЦИК и ТИКи смогут обращаться с жалобами на незаконную публикацию таких материалов в сети в Роскомнадзор. Порядок обращений для территориальных комиссий установит Центризбирком. Планируется, что новые правила будут работать, в том числе с законом о выборах депутатов Госдумы.