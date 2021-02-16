Собирать подписи в электронном виде кандидаты смогут в пяти регионах

На предстоящих выборах кандидаты смогут вести сбор подписей избирателей в электронном виде в пяти регионах, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании Общественной палаты Москвы.

«На данный момент предполагается, что на предстоящих выборах собирать подписи в электронном виде будут в пяти регионах: Республика Карелия, Чеченская Республика, Курская, Новгородская и Оренбургская области. Также в Тульской области рассматривается возможность сбора подписей на портале ЕПГУ на выборах главы региона», — сказала она.

По словам главы ЦИК, этот список не закрыт: «Если регионы обновят свое законодательство, у них также будет возможность использовать эту процедуру на региональных выборах».

Памфилова пояснила также, что ЦИК выберет регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по нескольким критериям: «число избирателей — пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ».